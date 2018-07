Argel fecha treino, mas deve repetir escalação no Inter para esta quarta Mesmo após a ótima atuação na vitória sobre o Santos por 1 a 0, no último domingo, o técnico Argel Fucks não abriu mão do mistério e fechou o treino do Internacional nesta terça-feira. Como de costume, o treinador impediu que a imprensa acompanhasse a última atividade antes de uma partida, desta vez na véspera do duelo com o Atlético-PR, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.