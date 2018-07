Argel Fucks é o novo técnico do Criciúma

SÃO PAULO - Na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Criciúma resolveu apostar em um velho conhecido para tentar tirar a equipe da zona de rebaixamento. O clube acertou nesta terça-feira a contratação do técnico Argel Fucks. Ele chega para substituir Sílvio Criciúma, que efetivado, teve uma sequencia ruim de um empate e quatro derrotas.

Essa será a segunda passagem de Argel Fucks pelo Tigre. O comandante já trabalhou no Criciúma em 2010, quando ajudou o clube a subir para a Série B do Brasileiro. O treinador estava desempregado desde o mês passado - estava no América-RN, chega na equipe, junto ao auxiliar Galeguinho e o preparador físico Márcio Corrêa.

A duração do contrato só deve ser anunciada às 17h, quando o presidente Antenor Angeloni, irá dar coletiva na Sala de Imprensa Clésio Búrigo.

Com a chegada de Argel, o Criciúma anuncia o seu quarto treinador no ano. O clube começou 2013 sob o comando de Paulo Comelli, que foi demitido durante o Campeonato Catarinense deste ano. No seu lugar, assumiu Oswaldo Alvarez, que levou o Tigre à conquista do Catarinense, mas não manteve os bons resultados no Brasileiro. Sílvio Criciúma, que já tinha assumido o time como interino, foi efetivado após 3 vitórias, que tiraram a equipe do Z-4. Porém, a sequencia de cinco jogos sem vitória fizeram a diretoria demití-lo.