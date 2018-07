Argel Fucks estreia no comando do Vitória com a missão de evitar o rebaixamento

O técnico Argel Fucks estreia no comando do Vitória com o Internacional, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um objetivo bem claro: evitar o rebaixamento da equipe à Série B. Com 26 pontos, o time baiano está na 18.ª colocação e não tem outra alternativa a não ser vencer, mesmo fora de casa.

Contra o rival em que já trabalhou neste Brasileirão - foi demitido do Internacional na primeira quinzena de julho -, Argel Fucks terá desfalques nesta quinta-feira. Suspenso após ter sido expulso contra o Flamengo no último sábado, Diego Renan desfalca a equipe, assim como o zagueiro Victor Ramos, que se recupera de uma inflamação na planta do pé e está suspenso pela diretoria após ter se ausentado do treino da última segunda.

Em compensação, Argel Fucks contará com o volante Marcelo, que retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O jogador foi relacionado pelo treinador e viajou com o grupo para o Rio Grande do Sul.