Argel não resiste a mais uma derrota e é demitido do Inter

Os boatos eram grandes e se confirmaram após mais uma derrota do Internacional - a quarta seguida e a quinta nas últimas seis partidas - no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pouco depois do revés para o Santa Cruz por 1 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, pela 14.ª rodada, o técnico Argel Fucks foi demitido pela diretoria colorada.

O Internacional, que chegou a ser líder do Brasileirão, começou a rodada na quinta colocação com 20 pontos. Com a derrota e pontos conquistados por alguns rivais, já caiu para o oitavo lugar e pode descer mais se o Atlético Paranaense ao menos empatar com o Cruzeiro, nesta segunda-feira, em Belo Horizonte.

Argel Fucks permaneceu por quase 11 meses no cargo e conquistou nesta temporada os títulos do Campeonato Gaúcho (o sexto consecutivo do time) e a Recopa Gaúcha. Neste período, foram 61 partidas com 32 vitórias, acumulando 60,6% de aproveitamento.

"O Inter agradece a Argel Fucks pela dedicação, trabalho e conquistas no período e deseja sorte na sequência de sua exitosa carreira", disse o clube em um comunicado no seu site oficial.

Mesmo com a semana livre, a diretoria do Internacional quer correr para anunciar o substituto. O nome mais cotado é o de Abel Braga. Outras opções podem ser Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. O time só voltará a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o líder Palmeiras, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.