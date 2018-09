Argel Fucks se torna o quarto técnico a assumir o Coritiba nesta Série B

Argel Fucks é o novo treinador do Coritiba para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou o acerto na noite deste domingo e o técnico já começa a pensar no jogo com o CRB na próxima sexta-feira, às 20h30, em Maceió (AL), pela 28.ª rodada da competição. Tcheco, que vinha comandando o elenco de forma interina, deve voltar para o cargo de auxiliar técnico depois de sete jogos, com quatro derrotas, duas vitórias e um empate.

Com 44 anos, Argel Fucks já passou pelo comando de grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Goiás, Vitória, Figueirense, Avaí, Portuguesa e América-RN. Ele vai ser o quarto treinador do Coritiba na competição. O clube começou sua campanha com Sandro Forner, teve Eduardo Baptista e depois Tcheco no cargo.

O anúncio aconteceu um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Londrina, sofrida dentro do estádio Couto Pereira, na última sexta-feira, em resultado que praticamente encerrou qualquer plano que o Coritiba tinha de briga pelo acesso à primeira divisão. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o time segue com 36 pontos e fechou o final de semana na modesta 11.ª posição.

A grande missão do novo treinador é evitar que o Coritiba termine a temporada brigando para não ficar na zona de rebaixamento - o CRB é o atual 17.º colocado, com 29 pontos, e encabeça a área de risco da tabela. Argel Fucks estava livre no mercado desde o início de maio, quando deixou o Criciúma. Em Santa Catarina ele conseguiu evitar o rebaixamento no Estadual, mas desandou na Série B e deixou o clube entre as piores defesas da competição.