Argel indica time do Inter com Réver na zaga e volta de Vitinho O técnico Argel indicou nesta quinta-feira qual será a escalação do Internacional para o jogo contra o São Paulo-RS, no domingo, em rodada do Campeonato Gaúcho. As novidades são o retorno de Vitinho e a entrada de Réver na zaga, para substituir Paulão, expulso no Gre-Nal do fim de semana.