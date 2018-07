Argel mantém base do Inter da pré-temporada para estreia

O técnico Argel comandou, nesta terça-feira, o último treino do Inter no CT Parque Gigante antes da estreia na temporada 2016 e confirmou para o jogo contra o Coritiba, pela primeira rodada da Copa Sul-Minas-Rio, a manutenção do time que bateu o Fluminense pela Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos.

Assim, o Inter treinou com o seguinte time titular: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho. Já o time reserva foi formado por: Muriel; Paulo Cezar Magalhães, Alan Costa, Eduardo e Geferson; Fabinho, Silva, Andrigo e Alex (Gustavo Ferrareis); Alisson Farias e Aylon.

Argel enfatizou as jogadas de bola parada para o sistema defensivo e insistiu nas cobranças de falta de Alex para que a zaga titular tentasse afastar o perigo. No entanto, o meia reclamou de dores na perna direita após sofrer uma pancada na atividade e deixou o treino mais cedo.

O Inter abre a temporada 2016 às 21h45 desta quarta-feira, quando encara o Coritiba, no estádio do Beira-Rio. Pelo Campeonato Gaúcho, a equipe colorada entra em campo no domingo, contra o Ypiranga, também em casa, em sua estreia no torneio estadual.