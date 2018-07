Argel mantém Dourado e Fabinho e define Internacional para encarar o Figueirense Apesar de contar com o retorno do volante Fernando Bob, o técnico Argel Fucks optou por manter o setor de marcação do meio de campo com Rodrigo Dourado e Fabinho e, com isso, definiu o Internacional que enfrentará o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.