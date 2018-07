Argel mantém rotina e fecha último treino do Inter antes de encarar o Atlético-MG

Como já fez em outras oportunidades, Argel Fucks não permitiu a presença da imprensa na última atividade do time, realizada no mesmo local do jogo, antes do duelo contra os mineiros. Isso já se tornou fato corriqueiro com o treinador, que já disse que assim pode atrapalhar os planos do técnico adversário.

Na última terça-feira, Argel Fucks esboçou o Internacional com a manutenção do meia Alex no setor de criação ao lado de Gustavo Ferrareis. Após cumprirem suspensão, Paulão e Eduardo Sasha retomaram as suas condições de titulares. E, sem poder utilizar Artur e Fernando Bob, que levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o América-MG, promoveu as entradas de Geferson e Rodrigo Dourado, respectivamente.

Assim, o provável time que começará jogando contra o Atlético é: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Alex e Gustavo Ferrareis; Vitinho e Eduardo Sasha.