Argel muda de ideia e escala Inter com Juan no lugar do suspenso Paulão Depois de simular a escalão do Inter com Zé Mário na lateral esquerda e Ernando deslocado de volta à zaga, o técnico Argel parece ter mudado de ideia. No treino desta sexta-feira à tarde, último antes do confronto de sábado contra o Joinville, o treinador escolheu Juan para o ser o substituto de Paulão, suspenso.