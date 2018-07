Argel nega falta de fair play em gol do Inter e vê 'antijogo' da Ponte O polêmico gol da vitória do Internacional sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, no último sábado, foi encarado com naturalidade pelo técnico Argel Fucks. O comandante do time gaúcho ignorou a reclamação do adversário de falta de fair play, garantiu que o triunfo no Beira-Rio, pelo Brasileirão, foi merecido e criticou ainda um possível "antijogo" dos paulistas.