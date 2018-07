Argel perde o lesionado Lisandro López e testa mudanças no Inter O técnico Argel Fucks fará mudanças no Internacional que entrará em campo para encarar o Joinville neste sábado, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele já não poderia contar com o zagueiro Paulão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e nesta quarta-feira também perdeu o atacante Lisandro López, que acusou uma lesão na panturrilha.