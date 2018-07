Argel projeta pré-temporada do Inter nos EUA e avisa: 'Não vamos para passear' O Internacional será um dos representantes do Brasil na Florida Cup, competição amistosa de pré-temporada que acontecerá nos Estados Unidos neste mês. O técnico Argel Fucks já avisou que a viagem não servirá para os atletas passearem e prometeu muito trabalho neste momento tão importante para a sequência do ano.