Argel reclama da pontaria do Inter em empate: 'Não caprichamos' O Internacional não passou de um empate por 1 a 1 diante do São Paulo no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho. Mais do que o resultado, a forma como a equipe se portou em campo desagradou o técnico Argel Fucks, que reclamou da falta de pontaria dos atacantes em dia pouco inspirado do setor ofensivo.