Argel repete formação do Inter com a entrada de Aylon na vaga de Anderson O técnico Argel Fucks confirmou neste sábado a formação titular do Inter para o duelo contra a Chapecoense, neste domingo, às 18h30, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o meia Anderson, o treinador optou por dar uma formação mais ofensiva e mandará a campo o atacante Aylon.