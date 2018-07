Argel surpreende e monta Inter com Paulo Cezar na lateral

O Internacional pode ter uma formação inesperada para enfrentar o São José, sábado, pela segunda partida semifinal do Campeonato Gaúcho. No treino da manhã desta quarta-feira no CT do Parque Gigante, o técnico Argel escalou o lateral-direito Paulo Cezar Magalhães entre os titulares para, em troca, sacar um atacante.

Na terça-feira, o treinador havia divido o elenco em três durante o treino. O time titular tinha só 10 jogadores. Na comparação com a equipe que jogou na ida das semifinais, faltava o atacante Aylon. Como Marquinhos, titular da posição, está perto de voltar de lesão, entendeu-se que a vaga seria dele.

Mas Argel teve outra ideia. Devolveu Fabinho ao meio-campo, adiantou Anderson para jogar como meia ao lado de Andrigo e Eduardo Sasha e deixou Vitinho sozinho no ataque. A novidade no time foi o contestado Paulo Cezar. Quando escalado na última rodada da fase de grupos, ele não agradou e foi sacado no intervalo.

O time deve ficar mais claro no treino de quinta-feira, que irá ocorrer no palco do jogo de sábado, o Estádio Passo D'Areia, casa do São José. O local tem gramado sintético a diretoria do "Zequinha" liberou o Inter para se adaptar ao piso.