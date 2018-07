Argel valoriza empate com Coritiba: 'Inter ganhou um ponto' O técnico Argel Fucks evitou encarar como um tropeço o empate do Internacional por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de quinta-feira. Embora o time gaúcho tenha aberto o placar e cedido a igualdade na etapa final, ele adotou o discurso de que a sua equipe "ganhou um ponto".