Argel vê empate justo no Inter e exalta o Figueirense Argel Fucks conhece bem o Figueirense, depois de treinar a equipe por mais de um ano até assumir o Internacional. No último sábado, no entanto, os catarinenses mostraram que também conhecem bem seu ex-treinador e arrancaram um empate por 1 a 1 com o time gaúcho em pleno Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Argel soube reconhecer os méritos do adversário.