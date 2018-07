Argel vê Inter crescendo no momento certo e elogia Anderson A fácil vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o São Paulo de Rio Grande, domingo, no Beira-Rio, garantiu a classificação do time às semifinais do Campeonato Gaúcho e foi celebrada pelo técnico Argel, que apontou o crescimento do time no momento de definição do torneio estadual.