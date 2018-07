Argélia, Camarões e Nigéria disputarão só uma vaga na Copa

O sorteio desta sexta-feira dos grupos da terceira e última fase das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018 colocou na mesma chave três seleções que participaram do torneio de 2014 no Brasil. O "grupo da morte", o B, conta com Argélia, Camarões e Nigéria entre seus participantes.

Assim, apenas uma dessas três equipes, consideradas potências do futebol africano, vão participar do Mundial da Rússia. E, na disputa pela única vaga, elas ainda terão a concorrência da Zâmbia. Foi isso que ficou determinado no sorteio realizado no Cairo, na sede da Confederação Africana de Futebol, nesta sexta.

Em busca da classificação para a sua quarta Copa do Mundo consecutiva, a Costa do Marfim lidera o Grupo C e terá as seleções do Gabão, de Marrocos e do Mali como adversárias. Gana, a outra seleção africana que esteve presente no Mundial do Brasil, está no Grupo E das Eliminatórias e vai enfrentar Congo, Egito e Uganda.

A terceira e última fase das Eliminatórias Africanas começarão em outubro e se encerrarão em novembro de 2017. As seleções se enfrentarão em turno e returno em um total de seis rodadas.

O vencedor de cada um dos cinco grupos, cada um com quatro seleções, se classificam para a Copa do Mundo de 2018, definindo todos os representantes da África no torneio na Rússia.

Confira como ficaram os grupos da terceira fase das Eliminatórias Africanas:

Grupo A: Tunísia, Líbia, Congo e Guiné.

Grupo B: Zâmbia, Camarões, Argélia e Nigéria.

Grupo C: Gabão, Mali, Costa do Marfim e Marrocos.

Grupo D: Senegal, África do Sul, Burkina Faso e Cabo Verde.

Grupo E: Gana, Egito, Congo e Uganda.