Argélia faz 7 e avança à terceira fase das Eliminatórias Africanas

Nesta fase das Eliminatórias, 40 times jogaram 20 confrontos mata-mata. As equipes que avançaram serão divididas em cinco grupos de quatro. Os campeões de cada chave disputarão a próxima Copa do Mundo.

Também pela terceira e última rodada de jogos do dia, Burkina Faso fez 2 a 0 em Benin, reverteu a derrota por 1 a 0 na ida, e garantiu lugar na próxima fase. O mesmo vale para Mali, que ganhou por 2 a 0 de Botsuana em casa e se classificou apesar da derrota por 2 a 1 fora.

Em Dacar, Senegal teve vida um pouco mais fácil e ganhou de 3 a 0 de Madagáscar, com quem havia empatado por 2 a 2 na ida. Kouyaté, do West Ham, e Diouf, do Stoke, deixaram os deles. Por fim, Cabo Verde contou com dois gols de Héldon, do Rio Ave, de Portugal, para fazer 2 a 0 no Quênia, reverter a derrota por 1 a 0 na ida, e também se classificar.

Todos as principais seleções africanas seguem vivas na briga por uma vaga na próxima Copa: Costa do Marfim, Argélia, Gana, Tunísia, Camarões, Egito, Nigéria, África do Sul, Senegal e Marrocos. A eles se juntam Gabão, Zâmbia, República Democrática do Congo, Guiné, Burkina Faso, Uganda, Cabo Verde, Líbia, Congo e Mali. Dos eliminados, o de melhor ranking é Guiné Equatorial, 69.ª da lista da Fifa. A Líbia (113.ª) é a pior colocada com chances de estar no próximo Mundial.

ÁSIA - No último jogo do dia nas Eliminatórias da Ásia, o Usbequistão venceu o Iêmen por 3 a 1 fora de casa. Com o resultado, chegou a 15 pontos no Grupo H, contra 16 da Coreia do Norte, que mais cedo fez 2 a 1 no Bahrein. Os norte-coreanos, entretanto, só têm mais um jogo a fazer (contra Filipinas, em casa), enquanto o Usbequistão atua duas vezes em março, diante de Filipinas e Bahrein, como mandante. O primeiro de cada grupo e os quatro melhores segundos colocados entre oito grupos avançam à última fase.