Argélia mostra confiança para obter vaga inédita na Copa

A Argélia enfrenta a Rússia nesta quinta-feira, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, em uma situação bastante confortável e só não avança para as oitavas de final com um empate se a Coreia do Sul aplicar uma improvável goleada na Bélgica. Moralmente, os argelinos também chegam em alta para a partida porque na última rodada ganharam dos sul-coreanos por 4 a 2 e estão muito perto de fazer história com a classificação inédita. E mais: pela primeira vez uma seleção africana marcou quarto gols em uma partida de Copa do Mundo.

Assim, o técnico Vahid Halilhodzic destaca o momento histórico que ele e os seus jogadores estão vivendo no Brasil. "No início da Copa, a minha equipe não tinha nada a perder, mas agora teremos algo a perder. Os jogadores não devem procurar desculpas, temos de buscar a classificação contra uma grande equipe e uma grande nação como a Rússia. Podemos entrar para a historia e temos de ser exemplares", disse em entrevista coletiva nesta quarta na Arena da Baixada.

Para Halilhodzic, o fato de equipes tradicionais como Itália, Espanha e Inglaterra já estarem eliminadas mostra que uma possível classificação da Argélia para as oitavas de final precisa ser ainda mais valorizada. "Essa é a partida mais importante da minha carreira, mas para os jogadores também é. Quando vejo que grandes campeões já foram eliminados e a Argélia pode se classificar, isso é histórico", disse.

Apesar de a Argélia ter a vantagem do empate, Halilhodzic garante que a sua equipe vai jogar no ataque para buscar a vitória. "Um empate não nos convém. Temos de atacar e fazer gols porque essa é a oportunidade de nos classificar. Não vamos jogar pelo empate, mas se vier, será bem vindo. A Rússia ataca com seis, sete jogadores mudando de posição. Temos de seguir a nossa tática e quando tivermos a posse de bola temos de sempre buscar o gol. A cada ataque buscaremos um gol".