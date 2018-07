Argelino apitará decisão do terceiro lugar em Brasília

O árbitro argelino Djamel Haimoudi foi confirmado nesta quinta-feira pela Fifa para apitar a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo entre Brasil e Holanda, no Mané Garrincha, em Brasília. O juiz vira assim o primeiro árbitro africano a apitar esta decisão na história das Copas. Durante este Mundial, o argelino de 43 anos dirigiu dois confrontos na fase de grupos (Austrália x Holanda e Costa Rica x Inglaterra) e um duelo nas oitavas de final (Bélgica x Estados Unidos).

Foi justamente neste jogo, entre belgas e americanos, que Haimoudi sofreu a maior pressão de sua carreira, quando o técnico alemão dos EUA, Jürgen Klinsmann, afirmou que não gostava de ter um argelino apitando a partida porque ele falava o mesmo idioma dos belgas, o que facilitaria o diálogo para os europeus. O árbitro conduziu o confronto com segurança até a prorrogação, quando os belgas bateram os norte-americanos por 2 a 1, em um duelo empolgante até o fim.

Em sua carreira, Haimoudi apitou jogos da Copa das Confederações em 2013, do Mundial de Clubes de 2012 e do Mundial sub-20 em 2011. Além destas excperiências, o argelino dirigiu confrontos nas três últimas edições da Copa Africana de Nações, em 2008, 2012 e 2013. Haimoudi apitou, inclusive, a final da última edição entre Nigéria e Burkina Faso, vencida pelos nigerianos