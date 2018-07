Argelinos comemoram e dedicam a vitória aos torcedores

Halilhodzic gostou muito do que viu de seus comandados no primeiro tempo, quando a Argélia abriu 3 a 0 no placar. O treinador de 61 anos classificou esse fator como determinante para o triunfo sobre os asiáticos e disse que acredita na classificação para a próxima fase.

"Hoje (domingo) jogamos com nossas virtudes. Eu disse aos jogadores para manter a pressão nos primeiros 15 minutos e senti que fizemos isso excepcionalmente bem no primeiro tempo, foi quase perfeito", destacou o treinador. "Agora é conseguir um bom resultado contra a Rússia e ir às oitavas de final. Tudo é possível".

O atacante Islam Slimani, considerado o homem do jogo, era um dos mais felizes após a vitória. Autor do primeiro gol, o jogador que atua no Sporting Lisboa, de Portugal, agradeceu a todo o elenco e também reforçou as esperanças de avanço argelino. "É brilhante marcar para a minha seleção, é sensacional", afirmou. "Tenho que agradecer a técnico por me dar a oportunidade e dizer que todos deram tudo pela vitória hoje (domingo). Ainda é nosso objetivo ganhar a próxima rodada, pois ainda temos chances e espero avançar".

O terceiro e último adversário da Argélia na fase de grupos é a Rússia. As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.