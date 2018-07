Argentina anuncia amistoso contra o Brasil em junho

Nesta data também será jogada a sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. A Argentina folga, uma vez que, nesta rodada, tradicionalmente, enfrenta o Brasil, fora de casa. Os dois times vão se defrontar da mesma forma, mas amistosamente, uma vez que o Brasil não joga as Eliminatórias por ser o dono da casa na Copa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não confirma o amistoso, mas deverá usá-lo para que Mano Menezes observe a seleção sub-23 que, em agosto, vai disputar os Jogos Olímpicos de Londres. A Argentina não está classificada para a Olimpíada.

Também nesta terça-feira, a Argentina anunciou um amistoso contra a Arábia Saudita, no dia 14 de novembro, em Riad, casa do adversário. Antes de pegar o Brasil, os argentinos recebem o Equador pela quinta rodada das Eliminatórias. Também já estão acertados amistosos da Argentina contra a Suíça (no dia 29 de janeiro, em Berna), e contra a Alemanha (em 15 de agosto, em solo alemão).