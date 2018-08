Argentina anuncia Scaloni e Aimar como técnicos interinos da seleção

O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, informou nesta quinta-feira que a seleção de futebol do país será comandada de maneira interina até o final do ano por Lionel Scaloni e Pablo Aimar, atuais treinadores do sub-20.

"As três datas Fifa que acontecerão de agora até o fim do ano vão ser conduzidas por Scaloni e Aimar. Vamos aproveitar o semestre para buscar o novo técnico. Buscamos um projeto antes de mais nada. Vamos utilizar o tempo necessário para escolher bem", afirmou o mandatário em entrevista coletiva após reunião do conselho da entidade.

A estreia da dupla interina acontecerá em 7 de setembro, em amistoso contra a Guatemala, em Los Angeles. Quatro dias depois, o adversário será Colômbia, em Nova York. Será a primeira vez que a dupla comandará a seleção profissional.

Eles chegam para tapar o buraco deixado por Jorge Sampaoli, que comandou a Argentina em uma desastrada campanha na Copa do Mundo da Rússia. No total, o treinador esteve à frente da seleção por 15 jogos, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, sendo duas no Mundial da Rússia - 3 a 0 diante da Croácia e 4 a 3 para a França nas oitavas de final.

Para o presidente da AFA, a seleção argentina precisa ser renovada. "É preciso agradecer esta geração que nos deu tudo, não só na seleção principal, mas também nas categorias de base, mas hoje é preciso começar uma nova etapa", afirmou.