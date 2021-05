Argentina apresenta à Conmebol 'protocolo rigoroso' para receber a Copa América

O governo da Argentina apresentou à Conmebol um protocolo rigoroso para que a Copa América 2021 seja realizada no país com a habilitação de espaços adicionais. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pela própria entidade que dirige o futebol sul-americano.

A análise da organização da Copa América é que os protocolos de saúde foram feitas sob rigoroso estudo de funcionários do Ministério da Saúde da Argentina, segundo comunicado feito pelo presidente argentino Alberto Fernández e pelo titular da Conmebol, Alejandro Dominguez, em reunião nesta quarta-feira à tarde.

No último dia 20, a AFA (Associação de Futebol Argentino, na sigla em espanhol) anunciou a suspensão dos jogos de futebol no país até o próximo dia 30. A medida, em conformidade com o governo da Argentina, faz parte do combate à pandemia do novo coronavírus.

A Argentina vai sediar sozinha a competição de seleções a partir de 13 de junho depois que a Colômbia, que seria a co-anfitriã, desistiu por conta de seu conturbado clima político.