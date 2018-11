Argentina bate o México por 2 a 0 em amistoso; Chile perde da Costa Rica

Córdoba, Argentina - De olho na Copa América de 2019, que será disputada no Brasil, a seleção da Argentina fez nesta sexta-feira o primeiro de dois amistosos contra o México em casa. No estádio Mario Kempes, em Córdoba, o time argentino marcou uma vez em cada tempo e venceu por 2 a 0. Na próxima terça, o duelo será no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza.

Mais uma vez sem o craque Lionel Messi, que pediu para não ser mais convocado neste ano após a campanha frustrante na Copa do Mundo da Rússia - eliminada nas oitavas de final pela França, que viria a ser campeã -, a Argentina segue sem uma definição sobre o seu técnico. Após a saída de Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni continua como treinador interino, com a ajuda de Pablo Aimar, mas os dirigentes já admitem a possibilidade de efetivá-lo em 2019.

Em campo, a Argentina mostrou superioridade. Criou algumas chances no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar aos 44 minutos. O meia Paulo Dybala cobrou falta da intermediária e o zagueiro Funes Mori, sem marcação, cabeceou sem chance para o goleiro Guillermo Ochoa.

Na segunda etapa, o México ficou com um jogador a menos aos 36 minutos devido à lesão de Nestor Araújo - a seleção já tinha feito todas as substituições permitidas. Dois minutos depois, a Argentina chegou ao segundo gol. Saravia cruzou da direita para Icardi, mas o lateral-direito Brizuela se antecipou e acabou marcando contra.

DERROTA EM CASA - Em outro amistoso nesta sexta-feira, o Chile mostrou poder de reação, mas foi derrotado em casa, no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, pela Costa Rica por 3 a 2. A seleção da América Central chegou a abrir 3 a 0 - com gols de Ronald Matarrita e Kendall Waston (duas vezes) - ainda no primeiro tempo, mas viu os sul-americanos marcarem com Sebastian Vegas e Alexis Sánchez.

O dia teve ainda outros três amistosos pelo planeta. No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos e a Bolívia empataram sem gols e a Arábia Saudita derrotou o Yemen por 1 a 0. Por fim, a Palestina ganhou fora de casa do Paquistão por 2 a 1.