Argentina busca ampliar vantagem nas Eliminatórias contra o Chile

SÃO PAULO - Argentina e Equador esperam, nesta terça, 16, manter o embalo e iniciar bem o returno das Eliminatórias da Copa de 2014 para ficarem ainda mais próximos da vaga no Mundial do Brasil.

Os argentinos lideram com 17 pontos, cinco a mais do que o Chile, primeiro time fora da zona de classificação direita para a Copa e justamente o seu adversário de hoje, no Estádio Nacional de Santiago. Apoiada na boa forma de Di Maria, Agüero e, claro, Lionel Messi, a Argentina busca a quinta vitória em seis jogos para ficar em posição bastante confortável na classificação. O atacante Gonzalo Higuaín, com uma lesão no quadril, é dúvida.

Messi, inspirado pelos dois gols que marcou contra o Uruguai na sexta-feira, terá, mais uma vez, a missão de comandar os hermanos. "Ele está em um momento excepcional. Está muito inspirado e os jogadores que o cercam também", disse o técnico Alejandro Sabella. O craque do Barcelona chegou à marca de 30 gols pela seleção e está a apenas quatro de alcançar o ídolo Maradona.

Do lado do Chile, a situação é delicada. O time do técnico Claudio Borghi perdeu seus dois últimos jogos e despencou na tabela. A última derrota (3 a 1 para o Equador na sexta-feira), inclusive, abriu um princípio de crise no grupo. Para piorar, Arturo Vidal, Osvaldo González e Pablo Contreras estão suspensos. A única boa notícia é a volta do volante Gary Medel.

Em ótima fase. Quem também pode disparar e abrir boa vantagem é o Equador, segundo colocado com 16 pontos – a Colômbia, que tem a mesma pontuação, folga nesta rodada. Os equatorianos enfrentam a Venezuela em Puerto La Cruz e buscam a primeira vitória fora de casa (somam, até agora, duas derrotas e um empate).

Em La Paz, contra a Bolívia, o Uruguai tenta se reerguer da derrota por 3 a 0 sofrida para a Argentina. O time, que não vence há três rodadas, precisa reencontrar o caminho das vitórias para não sair do grupo dos quatro primeiros. Para isso, terá de superar as ausências do capitão Diego Lugano, Diego Godín e Martín Cáceres, todos suspensos.

Em Assunção, o lanterna Paraguai tenta, diante do Peru, dar o último suspiro rumo à Copa. Somente uma boa série de vitórias (que precisa ser iniciada hoje) recolocará o time na briga por uma das vagas no Mundial.