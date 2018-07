Argentina chega à África do Sul para Copa do Mundo

A seleção argentina, com os astros Diego Maradona e Lionel Messi, desembarcou neste sábado na África do Sul com o objetivo de tentar conquistar o título da Copa do Mundo, que começará a ser disputada no dia 11 de junho. Antes da Argentina, já haviam chegado Austrália e Brasil ao país-sede.

Com o desembarque sendo acompanhado por uma multidão, a Argentina chegou em Johannesburgo e depois percorreu cerca de 55 quilômetros para a Universidade de Pretoria, onde vai ficar concentrada durante a disputa da Copa do Mundo.

Apesar do apelo dos jornalistas, Maradona não deu entrevistas, mandando apenas beijos para os repórteres. "Olá, África do Sul, eu amo a África do Sul", afirmou o técnico da seleção argentina. Messi também não deu declarações e apenas acenou ao público.

A Argentina está no Grupo B da Copa do Mundo, com estreia marcada para o dia 12 de junho, contra a Nigéria. Depois, a equipe vai enfrentar a Coreia, no dia 17, e a Grécia, em 22 de junho.