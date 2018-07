Argentina, Colômbia e Brasil têm mais chances na Copa América

As seleções de Argentina, Brasil e Colômbia são as que têm mais chances de ganhar a Copa América deste ano, disse o técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, que reconheceu ser “difícil” que sua equipe mantenha o título conquistado em 2011. O Uruguai vai ao torneio sul-americano – do qual foi campeão 15 vezes – com um time em paulatina renovação, após ter se mantido com uma única base durante oito anos, a mesma com que chegou às semifinais no Mundial de 2010, conquistou a Copa América no ano seguinte e alcançou as oitavas de final na Copa de 2014, no Brasil.

“A Argentina, para mim, é a equipe que está potencialmente melhor. O Brasil nem se fala, é um time que sempre está (entre os favoritos)”, disse Tabárez, em uma entrevista à rádio uruguaia El Espectador. O treinador também destacou o potencial do anfitrião Chile e da Colômbia, algoz da “celeste” no Mundial de 2014. “Há a Colômbia, que nos últimos anos tem mantido uma estabilidade, demonstrada a nível de mata-mata no Mundial, e o Chile, pelo que tem feito também, mas ainda mais fortalecido por sua condição de time da casa”, observou Tabárez.

Ele classificou tais equipes como “muito fortes”, por sua história recente e anterior, mas disse que os outros países também têm chances de surpreender. “Isso é muito equilibrado... o futebol sempre dá oportunidades ao supostamente mais fraco de enfrentar o mais forte e conquistar coisas”, afirmou.

O técnico uruguaio reconheceu, no entanto, que para o Uruguai as condições já não são tão favoráveis, levando em consideração o processo de renovação pelo qual sua seleção vem atravessando. "(É) difícil, como, por outro lado, foi a anterior”, disse ele, ao lembrar da edição da Copa América disputada na Argentina, de onde saiu campeão.