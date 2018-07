Argentina completa lista e chama Ponzio para dois jogos

Além de Ponzio, foram chamados o goleiro Agustín Órion e o lateral Clemente Rodríguez, ambos do Boca Juniors, o defensor Sebastián Domínguez e o volante Fernando Gago, os dois do Velez Sarsfield, e o meio-campista Maxi Rodríguez, do Newell''s Old Boys, segundo a lista anunciada pela Associação de Futebol Argentino.

Todos eles se somam aos jogadores que atuam no exterior e foram convocados anteriormente, como Lionel Messi e Javier Mascherano, do Barcelona, Sergio Agüero, do Manchester City, e Rodrigo Palacio, da Inter de Milão, entre outros.

Ponzio, de 31 anos e campeão do Mundial Sub-20 em 2001, foi chamado pela última vez em novembro de 2012 para os jogos da seleção argentina contra o Brasil pelo Superclássico das Américas, mas não participou dos duelos.

A Argentina vai receber a Venezuela nesta sexta-feira e visitará a Bolívia no dia 26 de março. A equipe dirigida por Alejandro Sabella lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 20 pontos, três a mais do que o Equador.