Argentina confirma amistosos pré-Copa diante de Itália e Espanha

A Argentina fará dois amistosos contra seleções de alto nível em sua preparação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia, que será entre os meses de junho e julho deste ano. Nesta terça-feira, em seu site oficial, a Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol) anunciou que o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli enfrentará Itália e Espanha em março.

O duelo contra a Itália, que pela primeira vez em 60 anos não disputará um Mundial, será na cidade da Basileia, na Suíça, em 23 de março. Cinco dias depois, os argentinos jogarão contra a Espanha, no estádio Wanda Metropolitano, de propriedade do Atlético de Madrid e inaugurado há somente seis meses, em Madri.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina penou para conseguir a classificação à Copa do Mundo da Rússia. A vaga veio somente com uma vitória sobre o Equador por 3 a 0, em Quito, na última rodada, em que o craque Lionel Messi foi decisivo.

No Mundial, a seleção argentina está no Grupo D ao lado de Islândia, Croácia e Nigéria. A estreia será contra os islandeses no dia 16 de junho, na cidade de Moscou; o segundo jogo contra os croatas acontecerá cinco dias depois em Nijny Novgorod; e o duelo contra os nigerianos está marcado pra o dia 26, em São Petersburgo.