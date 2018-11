Argentina convoca goleiro do Tottenham e meia do Vélez para amistosos

O técnico-interino da Argentina, Lionel Scaloni, surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar dois novos convocados para os amistosos deste mês contra o México. Tratam-se do goleiro Paulo Gazzaniga, do Tottenham, e do meia Gastón Giménez, do Vélez Sarsfield.

O anúncio não era esperado, até porque o próprio Scaloni já havia anunciado uma extensa lista de 30 nomes para esta partida. Nenhum deles foi cortado, o que fará com que a Argentina tenha disponível 32 jogadores para as partidas que acontecerão na próxima sexta-feira, em Córdoba, e no dia 20, em Mendoza.

Gazzaniga tem 26 anos e uma carreira toda construída na Europa, onde passou por Gillingham e Southampton, na Inglaterra, e Rayo Vallecano, na Espanha, antes de voltar para atuar no Tottenham. No clube londrino, ele é reserva de Lloris, titular da seleção francesa.

Já Gastón Giménez tem 27 anos e atuou somente no futebol argentino. Revelado pelo Almirante Brown, rodou por Atlético Tucumán, Godoy Cruz e Estudiantes antes de chegar ao Vélez este ano. Ele é um dos principais nomes do time comandado pelo ex-zagueiro Gabriel Heinze.