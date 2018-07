Argentina convoca Guiñazu, Montillo, Martínez e Barcos

BUENOS AIRES - O técnico Alejandro Sabella divulgou os convocados da seleção argentina para a partida de volta do Superclássico das Américas, diante do Brasil, na próxima quarta-feira, em La Bombonera. A lista conta com quatro jogadores que atuam em times brasileiros: Guiñazu, do Internacional; Montillo, do Cruzeiro; Martínez, do Corinthians; e Barcos, do Palmeiras.

O quarteto já havia sido chamado para o primeiro duelo, realizado em Goiânia no dia 19 de setembro. Naquela oportunidade, o Brasil venceu por 2 a 1 e Martínez fez o gol da Argentina. O corintiano formou a dupla de ataque da sua seleção com Barcos e Guiñazu também foi titular, enquanto Montillo não participou do jogo.

Os quatro também foram chamados para o jogo de volta no início de outubro, mas no dia 3 daquele mês uma queda de energia no estádio Centenário, na cidade argentina de Resistencia, cancelou a partida, que acabou reagendada para esta quarta-feira. Com a vitória na primeira partida, o Brasil precisa apenas de um empate para conquistar o título.

Confira a lista de convocados da Argentina:

Goleiros: Agustín Órion (Boca Juniors) e Oscar Ustari (Boca Juniors).

Defensores: Lisandro López (Arsenal de Sarandí), Sebastián Domínguez (Vélez Sarsfield), Gino Peruzzi (Vélez Sarsfield), Leandro Desábato (Estudiantes), Santiago Vergini (Newell?s Old Boys), Maximiliano Caire (Colón), Clemente Rodríguez (Boca Juniors).

Meio-campistas: Leonel Vangioni (Newell?s Old Boys), Pablo Pérez (Newell?s Old Boys), Rodrigo Braña (Estudiantes), Oscar Ahumada (All Boys), Francisco Cerro (Vélez Sarsfield), Iván Bella (Vélez Sarsfield), Pablo Guiñazú (Internacional), Lucas Mugni (Colón), Walter Montillo (Cruzeiro).

Atacantes: Juan Manuel Martínez (Corinthians), Hernán Barcos (Palmeiras), Ignacio Scocco (Newell?s Old Boys) e Emanuel Gigliotti (Colón).