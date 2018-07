Argentina corta Dybala e convoca Lavezzi e Belluschi para pegar o Brasil

O técnico Edgardo Bauza definiu mudanças na convocação da seleção argentina para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quarta-feira, ele confirmou o corte do atacante Paulo Dybala por lesão. Para seu lugar, chamou dois jogadores: o meio-campista Fernando Belluschi e o atacante Ezequiel Lavezzi.

Dybala era aguardado por Bauza apesar de um problema muscular na coxa. No entanto, a Juventus, seu clube, recomendou cerca de 30 dias de afastamento, o que selou o corte do jogador das partidas diante do Brasil, dia 10 de novembro, no Mineirão, e da Colômbia, cinco dias mais tarde, em San Juan.

Com a ausência do jogador, abriu-se uma vaga no ataque e Bauza decidiu apostar na experiência de Lavezzi. O jogador de 31 anos volta a ser chamado depois de se recuperar de uma grave lesão sofrida durante a última Copa América Centenário, ainda em junho, quando sofreu uma fratura no cotovelo ao cair após choque com uma placa de publicidade.

Foram quase quatro meses de recuperação justamente no centro de treinamento da seleção argentina, em Ezeiza, região metropolitana de Buenos Aires. Lavezzi havia recém retornado à China, onde se apresentou ao seu clube, o Hebei China Fortune, quando recebeu a notícia de sua convocação nesta quarta.

Já a opção por Belluschi promove um retorno à seleção após longos anos de ausência. Aos 33 anos, o meio-campista voltou a se destacar ao despontar como um dos principais nomes do San Lorenzo, de Diego Aguirre, nesta temporada. Seu nome já era cogitado nas últimas listas de Bauza, mas somente agora foi de fato escolhido.

Revelado pelo Newell's Old Boys como grande promessa do futebol argentino no início dos anos 2000, Belluschi ganhou destaque no River Plate e oportunidades na seleção. Mas sua falta de sucesso na Europa praticamente encerraram sua caminhada com a camisa da Argentina. Ainda chegou a ser chamado quando estava no Porto, em 2011, mas não agradou e teve poucas oportunidades.