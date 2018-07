Argentina corta goleiro reserva e chama substituto para resto da Copa América

Andújar sentiu o punho direito durante o aquecimento antes do duelo com os jamaicanos e, após passar por exames, teve diagnosticada uma fratura no local. Por se tratar de um goleiro, o regulamento da competição permite que um novo nome seja chamado, para que cada seleção tenha três atletas desta posição.

Melhor para Marchesín, do Santos Laguna, do México, que estava na lista de 30 pré-convocados do treinador, acabou cortado, mas agora terá a oportunidade de defender o país. Ele deve ser o terceiro goleiro da seleção no restante da caminha no Chile, atrás do titular Sergio Romero e do primeiro reserva Nahuel Guzmán.

Com esta mudança, a Argentina se prepara para as quartas de final da competição. A equipe só volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta a Colômbia em Viña del Mar, às 20h30 (de Brasília).