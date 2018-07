Argentina de Messi vai enfrentar Islândia, Croácia e Nigéria na fase de grupos da Copa

A Argentina, vice-campeã mundial e principal rival do Brasil no futebol mundial, vai iniciar a disputa da Copa da Rússia no Grupo D, ao lado de Islândia, Croácia e Nigéria. A definição aconteceu no sorteio realizado na tarde desta sexta-feira, em Moscou, na Rússia.

O grupo pode ser considerado de dificuldade média. A estreia será no dia 16 de junho, dois dias depois da estreia, em Moscou. O adversário será a Islândia, a grande surpresa da Eurocopa 2016, quando avançou até as quartas de final de maneira surpreendente, perdendo para a França.

O segundo adversário será a Croácia, na cidade de Nizhni, no dia 21 de junho. O último jogo, no dia 26 de junho, será diante da Nigéria, velho conhecido dos argentinos, em São Petersburgo.

“É um grupo acessível para a Argentina. Mas a Argentina tem de melhorar, não pode jogar tão mal como vem fazendo”, afirmou Diego Armando Maradona, ex-craque argentino que participou do sorteio em Moscou.

O Grupo D é confortável também do ponto de vistas dos deslocamentos que o time de Messi terá de fazer. A equipe de Jorge Sampaoli terá de viajar 2266 quilômetros entre idas e voltas. Se terminar entre os melhores do grupo, a Argentina vai enfrentar os melhores classificados do Grupo C, formado por França, Austrália, Peru e Dinamarca.