Argentina de Messi vence novamente, e Colômbia atropela a Bolívia

Argentina e Colômbia estão à frente do grupo de nove países sul-americanos na reta final das eliminatórias, e os treinadores argentinos das duas equipes querem garantir um equilíbrio entre trabalho duro e habilidade.

Messi, que colocou a Copa do Mundo como seu principal objetivo mais uma vez durante a semana, representa a boa dinâmica do time treinado por Alejandro Sabella, no qual os meias Javier Mascherano, Fernando Gago e Walter Montillo também brilharam.

Os torcedores lembraram a Copa do Mundo em seus cantos, enquanto a Argentina demonstrava habilidades ofensivas ao mesmo tempo que provava ter melhorado sua defesa, reflexo do trabalho de Sabella.

Messi, que converteu um pênalti, está a dois gols dos 34 que Diego Maradona marcou pela Argentina. Com dois gols, Gonzalo Higuain agora lidera a tabela de artilheiros das eliminatórias sul-americanas para o Mundial no Brasil.

"Nós temos uma linha ofensiva que está entre as melhores do mundo", disse Sabella a repórteres.

"A Venezuela é um bom time, muito compacto, que sabe o que quer. A Argentina é que jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo e fomos muito superiores".

Sabella disse que pediu e obteve muita ajuda defensiva dos atacantes. Isso será importante na partida da próxima terça-feira contra a Bolívia, em La Paz, onde os visitantes costumam sofrer com os efeitos da altitude. Na última visita, a Argentina perdeu de 6 x 1.

O também argentino José Pekerman, técnico da Colômbia, que marcou 19 gols, também poderia estar falando da Argentina, melhor ataque da competição com 23 gols, quando se refere às qualidades do seu time.

AS CHANCES DA COLÔMBIA

"É difícil achar equipes com tanta habilidade e controle de bola, embora há momentos em que não conseguimos manter o ritmo nesse tipo de partida", disse Pekerman depois de outra vitória.

A Colômbia tem uma chance bem realística de encerrar a espera de 16 anos para jogar uma Copa do Mundo, mas Pekerman tentou esfriar os ânimos.

"Temos que nos manter calmos e não podemos ficar ansiosos. Não pensamos nos pontos que precisamos para a Copa do Mundo. Nós continuamos a trabalhar", disse.

Os outros times tentam se manter no mesmo ritmo. O Equador, que teve folga na última sexta-feira, está bem colocado, em terceiro lugar, em uma eliminatória que classifica diretamente os quatro primeiros.

O Equador goleou El Salvador por 5 x 0 em um amistoso na sexta-feira e recebe o Paraguai, na terça, em Quito, onde venceu todas as cinco partidas que disputou até aqui.

O Uruguai voltou à zona de classificação com um empate por 1 x 1, em casa, contra o Paraguai, mas apenas porque a Venezuela perdeu. O atacante Luis Suárez marcou seu oitavo gol na competição.

O técnico Óscar Tabárez sentiu que o Uruguai jogou melhor no segundo tempo, mas permitiu que o Paraguai empatasse no final. Os paraguaios são os últimos colocados das eliminatórias e não devem jogar a Copa do Mundo após quatro participações seguidas.

"Nós sabemos o que precisamos fazer: aumentar nossa motivação e procurar algo que não tivemos aqui", disse Tabárez, já pensando no jogo de terça-feira, fora de casa, contra o Chile.

A Venezuela ocupa a quinta colocação, válida para uma repescagem com dois jogos contra um time da Ásia.

O Chile esteve sob o comando do novo técnico, o argentino Jorge Sampaoli, na partida fora de casa contra o Peru, mas perdeu por 1 x 0, gol de Jefferson Farfán a três minutos do fim do jogo, e continua na sexta posição com o mesmo número de pontos da Venezuela.

A vitória anima o Peru, um ponto atrás do Chile, e em busca de jogar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1982.