Argentina desembarca no Rio para a final da Copa no Maracanã

Cerca de 200 torcedores argentinos foram recepcionar a delegação argentina na tarde deste sábado, em sua chegada ao hotel, na Barra da Tijuca (zona oeste), onde ficará concentrada para a grande final da Copa do Mundo. No domingo, a seleção enfrentará a Alemanha, no Maracanã.

Sob forte esquema de segurança, o ônibus com a delegação chegou ao local por volta de 13h20. Alguns jogadores acenaram para a torcida, aparentemente impressionados pela quantidade de pessoas que foram apoiar a equipe em frente ao hotel. No entanto, após sair do ônibus, se encaminharam diretamente para o saguão sem falar com a torcida.

Logo em seguida, quem deixou o hotel foi o ex-técnico da seleção e tetracampeão mundial Dunga que, assediado pelos torcedores argentinos que pediam para tirar fotos, declarou por quem vai torcer na final. "Para a Argentina. São sul-americanos", declarou. Apesar disso, acredita que será uma partida equilibrada. "São dois times que evoluíram muito durante a Copa. A Alemanha venceu bem o Brasil, e a Argentina aprendeu a sofrer e a mostrar gana pela vitória."

Sempre animados, os argentinos cantavam o tempo toda uma música, popular na Copa, sobre a vitória sobre a seleção brasileira na Copa de 1990. Brasileiros, que também foram esperar a chegada da Argentina, provocavam cantando que Pelé tinha mais títulos que os hermanos. Mas todas as brincadeiras ocorreram em tom amistoso.