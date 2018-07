Argentina deve repetir fomação diante do Uruguai

Dessa forma, Messi, que vinha sendo muito criticado, voltou a apresentar o futebol que joga no Barcelona e o fez ser escolhido o melhor jogador do mundo nos dois últimos anos. Por isso, a tendência é que Batista mantenha a escalação para o confronto diante do Uruguai, no sábado, pelas quartas de final da competição.

"Eu sei que quando o Messi pega a bola, começo a correr, busco o espaço para que ele me toque. Messi é o melhor jogador do mundo e não há palavras para dizer o que ele joga. Sei que vai demonstrar", declarou o atacante Agüero, mostrando que confia no papel do companheiro como armador das jogadas de ataque da seleção.

Diante da Costa Rica, Messi demonstrou toda sua habilidade no passe, deixando seus companheiros na cara do gol por diversas vezes. Em duas delas, Agüero e Di Maria anotaram o segundo e o terceiro gols da vitória por 3 a 0.

Essa mudança de postura de Messi foi causada pela alteração na formação titular. Saíram Banega, Cambiasso, Lavezzi e Tevez para as entradas de Gago, Di Maria, Agüero e Higuaín. Com a nova escalação, Messi deixou de atuar fixo no ataque e passou a jogar atrás dos atacantes, com liberdade para armar as jogadas.

Caso o técnico Sergio Batista realmente confirme a mesma escalação diante dos uruguaios, a Argentina terá Romero; Zabaleta, Burdisso, Gabriel Milito e Zanetti; Gago, Mascherano e Messi; Di María, Agüero e Higuaín.