Argentina é a terceira a chegar em Johannesburgo

Diego Armando Maradona e a seleção argentina desembarcaram na manhã deste sábado em Johannesburgo.A seleção de Maradona foi a terceira a desembarcar em solo sul-africano e, assim como aconteceu com a seleção brasileira, toda a delegação partiu direto para a concentração sem conversar com a imprensa.

As poucas palavras de Diego, em brincadeira com os fotógrafos, foram "Olá África do Sul. Eu amo a África do Sul". Após a chegada, a seleção percorreu cerca de 55 km até a cidade de Pretória, onde ficará hospedada na universidade de mesmo nome, que foi adaptada para receber os bicampeões mundiais.