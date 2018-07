Argentina é convocada para amistoso sem 'brasileiros'

BUENOS AIRES - O técnico Alejandro Sabella anunciou nesta terça-feira a convocação da seleção argentina para o amistoso diante da Itália, no dia 14 de agosto, no Estádio Olímpico de Roma. A lista de 22 jogadores não conta com nenhum nome que atua no Brasil, ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas partidas do time argentino.

Para os últimos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, contra Colômbia e Equador, em junho, Sabella havia convocado Montillo, do Santos, além de Guiñazu, que na época estava no Libertad, do Paraguai, mas acertou sua transferência para o Vasco recentemente.

Havia também a expectativa de que o meia D''Alessandro, que vive grande fase no Internacional e é o principal nome do vice-líder do Brasileirão, pudesse voltar a ser chamado. O atacante Barcos, do Grêmio, é outro que chegou a ser convocado recentemente, mas desta vez o treinador argentino optou por uma lista predominantemente formada por atletas que atuam na Europa - o único de fora do continente é o zagueiro José Basanta, do Monterrey, do México.

De resto, a lista de Sabella não tem grandes surpresas e conta com estrelas como Messi, Mascherano, Di María, Higuaín, entre outros. O grande desfalque é o atacante Sergio Agüero, que sofreu uma lesão e não participará do amistoso em homenagem ao papa Francisco.