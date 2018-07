Argentina e Portugal farão amistoso em Londres

As seleções de Argentina e Portugal vão se enfrentar em um amistoso no dia 9 de fevereiro, marcado para a cidade de Londres, no Emirates Stadium. Será a segunda partida de cada equipe no estádio do Arsenal. E os jogos anteriores foram contra a seleção brasileira.

Em setembro de 2006, no início do trabalho de Dunga no Brasil, a Argentina foi derrotada por 3 a 0. Cinco meses depois, a seleção de Portugal teve desempenho melhor e triunfou por 2 a 0.

O amistoso poderá reunir o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, considerados dois dos melhores jogadores do mundo. "É uma oportunidade fantástica para que os amantes do futebol na Grã-Bretanha vejam alguns dos melhores jogadores do mundo", afirmou Ivan Gazidis, diretor executivo do Arsenal.