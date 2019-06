Argentina empata com Japão e marca primeiro ponto na história do Mundial Feminino

A Argentina conquistou seu primeiro ponto na história do Mundial Feminino de Futebol, ao empatar por 0 a 0, nesta segunda-feira, diante do Japão, em Paris, pela rodada inicial do Grupo D. Com o resultado, as duas seleções dividem a segunda posição da chave, liderada pela Inglaterra, que venceu a Escócia no domingo por 2 a 1.

Com forte marcação em seu campo, as argentinas conseguiram anular boa parte das jogadas articuladas pelas adversárias e pouco se aventuraram no campo de ataque, demonstrando desde o início que o empate era o objetivo principal.

A Argentina voltou a disputar um Mundial após 12 anos. Nas edições de 2003, nos Estados Unidos, e 2007, na China, o time foi eliminado na fase de grupos sem marcar pontos. Já as japonesas foram campeã em 2011 e ficaram em terceiro lugar em 2015.

Na próxima rodada do grupo, quarta-feira, a Argentina vai enfrentar a Inglaterra, mais uma vez em Paris, enquanto as japonesas terão pela frente a Escócia, em Nice.

Em Montpellier, o Canadá derrotou Camarões, por 1 a 0, gol da zagueira Kadeisha Buchanan, aos 45 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita. Com os três pontos, as canadenses lideram o Grupo E, que terá o duelo entre Nova Zelândia e Holanda nesta terça-feira. O Canadá tenta repetir a boa campanha de 2003, quando terminou o campeonato disputada nos Estados Unidos na quarta colocação.