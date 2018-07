Argentina empata sem gols com Arábia Saudita em partida fraca

RIAD - A seleção argentina, com um pouco inspirado Lionel Messi, ficou no empate de 0 x 0 com a Arábia Saudita, nesta quarta-feira, em uma partida amistosa sem graça, disputada no luxuoso estádio Rei Fahid de Riad.

As equipes criaram poucas situações para marcar, mas o time da casa teve a chance mais clara no primeiro tempo numa jogada que terminou com um gol anulado.

A Argentina, que teve oportunidades com Messi e Pablo Zabaleta, esteve longe de repetir suas atuações que a levaram à liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

"Não foi uma partida boa para nós...estes jogos servem para que (o técnico) Alejandro (Sabella) possa ver mais coisas, jogadores, mas não se pode ganhar", disse Zabaleta à televisão argentina.