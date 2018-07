Argentina enfrentará Albânia antes da Copa América A Argentina enfrentará a Albânia no dia 20 de junho, na sua última partida antes da estreia na Copa América. O jogo será disputado no Estádio Monumental de Nuñez, do River Plate, que também receberá a final do torneio continental, anunciou o técnico Sergio Batista. "A Albânia está na 50ª colocação no ranking da Fifa, assim será um rival ótimo para nós", destacou.