Argentina esgota ingressos para estreia. Brasil, não

O Brasil não figura entre as seleções mais procuradas pelos torcedores na Copa América. Faltando dois dias para a estreia da seleção de Dunga, domingo, contra o Peru, ainda existem ingressos disponíveis no Estádio German Becker, na cidade de Temuco. Na fase de grupos e também nas quartas de final, os bilhetes para os jogos do Brasil custam de R$ 75 a R$ 413.

Por outro lado, estão esgotadas as entradas para as partidas da Argentina (estreia contra o Paraguai, neste sábado, Uruguai e Jamaica), e da Colômbia (Brasil e Peru). Também não há entradas para as partidas do Chile (após a vitória sobre o Equador, a equipe dona da casa vai enfrentar México e Bolívia, sempre no Estádio Nacional, em Santiago). Segundo os organizadores, a final, semifinais e as quartas de final também estão com ingressos esgotados.

Na sequência da Copa América, o Brasil enfrentará Peru, em Santiago, e a Colômbia, na última partida da fase de grupos. A Copa América é a primeira competição oficial da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2014, quando a equipe perdeu para a Alemanha por 7 a 1 nas semifinais e por 3 a 0 para o Holanda na decisão do terceiro lugar.