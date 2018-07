Argentina espera 'revanche' pelos últimos Mundiais

A final de domingo no Maracanã é a chance que a Argentina tem para devolver as duas eliminações nas quartas de final para a Alemanha, nas Copas de 2006 e 2010. O jogo já vem sendo tratado como uma revanche para os argentinos, embora o técnico Alejandro Sabella tente evitar que esse tipo de sentimento domine o elenco.

Parte do grupo de Alejandro Sabella esteve em ambos os jogos. Dois deles disputaram os 90 minutos das eliminações de 2006 e 2010: Mascherano e Maxi Rodríguez. A derrota da Copa da África do Sul foi a mais dolorida: 4 a 0. E nove jogadores do elenco atual, entre titulares e reservas, vivenciaram aquela eliminação.

"Sei que este é um outro grupo. E trata-se de uma final. Mas ter essa oportunidade depois dos 4 a 0 é uma chance de reivindicar algo que é nosso", disse o zagueiro Martin Demichelis, um dos titulares daquela partida no Estádio Cape Town. "Temos uma espinha engasgada também pela Copa passada."

Outros titulares que vão reencontrar domingo o algoz de 2010 são Romero, Messi, Higuaín, Mascherano e Maxi Rodríguez – Agüero e Di María, que também estiveram na África do Sul, devem começar a decisão no banco de reservas por causa de contusão. "Temos de ter tranquilidade e não cometer os mesmos erros do Mundial passado", afirmou Agüero.

Já o atacante Klose, da Alemanha, disse que são momentos distintos e o que aconteceu em 2010 não tem relação com o jogo de domingo. "Acho que não devemos fazer comparações. São situações completamente diferentes e eu só penso no trabalho que temos de fazer para o jogo de domingo. As duas equipes estão iguais em termos de qualidade, o importante é tentar levar para o campo algo que o adversário não espere."

TIME

O meia Ángel Di María voltou a treinar com o grupo e continua sua luta contra o tempo para jogar na final contra a Alemanha. Depois de participar das atividades de reconhecimento do gramado do Itaquerão, na quarta-feira, contra a Holanda, ele voltou a correr ao redor do gramado e a realizar exercícios físicos na tarde de quinta-feira no CT do Galo, em Belo Horizonte.

O jogador do Real Madrid sofreu uma lesão muscular de grau um, considerada a mais leve, na partida contra a Bélgica. Depois de ficar fora da semifinal, Di María tem esperanças de atuar domingo no Maracanã, mesmo que seja por alguns minutos. É a única dúvida que Sabella tem para o jogo.