Argentina fatura Sul-Americano Sub-20 e vai à Olimpíada de 2016

Aos olhos de mais de 60 mil torcedores, a Argentina venceu o Uruguai por 2 a 1, de virada, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no final da noite deste sábado, 7, e faturou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Com a conquista, os argentinos também asseguraram presença na disputa do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.

Com o resultado obtido diante dos donos da casa, a seleção argentina terminou o hexagonal final da competição disparada na liderança, com 13 pontos, enquanto a Colômbia acabou ficando com o vice-campeonato, com nove pontos. Horas antes de os argentinos triunfarem, os colombianos derrotaram o Brasil por 3 a 0, também no Centenário, fazendo a equipe comandada por Alexandre Gallo fechar de forma melancólica o torneio continental.

Já a derrota deste sábado custou caro ao Uruguai, pois o país terminou o Sul-Americano Sub-20 na terceira posição, com oito pontos, e consequentemente sem chances de conquistar uma vaga na Olimpíada. Já a Colômbia irá disputar uma repescagem contra um rival da Concacaf por um lugar nos Jogos do Rio. O Brasil, que fechou a competição em quarto lugar, tem um posto assegurado no grande evento de 2016 por ser o país-sede.

Para os uruguaios, o único consolo foi a vaga garantida no Mundial Sub-20, que será realizado entre 30 de maio e 20 de junho, na Nova Zelândia, pois os quatro primeiros colocados do Sul-Americano se classificam para o torneio organizado pela Fifa. Brasileiros, uruguaios, argentinos e colombianos também garantiram, por tabela, a vaga nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, também marcados para este ano. Peru e Paraguai, que ficaram respectivamente em quinto e sexto lugar no torneio continental, também irão ao Pan no futebol masculino.

No jogo deste sábado, empolgado pela presença em massa de sua fanática torcida, a seleção uruguaia abriu o placar logo aos 7 minutos, com Gastón Pereiro, após completar da pequena área um cruzamento da esquerda que o goleiro uruguaio não conseguiu cortar com eficiência.

Aos 35 minutos da primeira etapa, porém, o time visitante empatou. Após aproveitar bola ajeitada de cabeça após cruzamento da esquerda, Sebastián Driussi finalizou para as redes de primeira, de perto da marca do pênalti.

O empate já asseguraria o título para os argentinos, mas eles não se deram por satisfeitos e asseguraram a virada com um golaço, aos 36 minutos do segundo tempo. Ángel Correa foi lançado no bico da área esquerda, deu dois belos dribles em um mesmo defensor e bateu no canto direito baixo do goleiro uruguaio para decretar o 2 a 1.